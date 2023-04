BMW Motorrad hat in Italien offiziell die R 1250 GS Ultimate Edition vorgestellt. Das Motorrad ist in BMW’s Triple Black-Ausführung gehalten und die Bezeichnung „Ultimate Edition“ scheint perfekt zu passen, denn BMW hat zahlreiche Funktionen und Zubehörpakete in diese Maschine integriert.

Insgesamt wurden sechs verschiedene BMW-Pakete sowie mehrere zusätzliche Upgrades auf diesem Bike angewendet. Da nur 2.100 Einheiten weltweit hergestellt und verkauft werden, werfen wir einen genaueren Blick auf die Ausstattung.

Zu den Paketen, die auf die R 1250 GS Ultimate Edition angewendet wurden, gehören die Shadow I und II Optikpakete, welche mit einer Reihe von Aluminiumteilen punkten. Doch das ist nur die Oberfläche.

Für eine noch bessere Leistung hat BMW das Dynamic-Paket auf die R 1250 GS Ultimate Edition angewendet, welches unter anderem das semi-aktive Fahrwerk Dynamic ESA beinhaltet. Zusätzlich wurden Pro-Fahrmodi zum Menü hinzugefügt, sowie ein Schaltassistent.

Planen Sie eine Tour mit der R 1250 GS Ultimate Edition, werden Sie das Touring-Paket von BMW zu schätzen wissen, welches Tempomat, Navigation, Handprotektoren und Taschenhalter für das Gepäck hinzufügt. Das Comfort-Paket steigert das Touren-Erlebnis noch weiter, indem es Keyless Ride, beheizte Handgriffe und ein verchromtes Auspuffsystem enthält. Das BMW Lights Package stellt sicher, dass Sie auf der R 1250 GS Ultimate Edition in nahezu allen Bedingungen erstklassig sichtbar sind.

Neben diesen Paketen enthält die R 1250 GS Ultimate Edition ein getöntes Windschild, schwarze Sturzbügel, schwarze Kreuzspeichenräder, zusätzliche LED-Beleuchtung, einen Titan-Akrapovič-Sportschalldämpfer, ein komplettes Kofferset aus Aluminium in Schwarz und natürlich spezielle Ultimate Edition-Abzeichen, um klarzustellen, wie besonders dieses Bike ist.

Das ist eine Menge an Zubehör, also was ist der empfohlene Verkaufspreis für die BMW R 1250 GS Ultimate Edition? Der Preis wird stolze 26.900 € betragen (in Italien bekanntgegeben).

Der General Manager von BMW Motorrad Italien, Alessandro Salimbreni, erklärte, dass das Design dieses Motorrads von der Bedeutung des Wortes „Ultimate“ inspiriert wurde. Der Triple Black Stil drückt den starken Charakter und die sportlichen Qualitäten der BMW R 1250 GS aus. Die Optik-Pakete Shadow I und Shadow II erhöhen den Wert der Kombination aus Motorrad und Zubehör. Die handgefertigten Komponenten aus eloxiertem Aluminium zeugen von einer Leidenschaft für Details und schaffen exklusiven Wert. Laut Salimbreni ist die Ultimate Edition das Motorrad für jeden, der ein exklusives Stück BMW-Motorradgeschichte besitzen möchte.