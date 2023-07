BMW kündigt neue Farben für Modelle des Jahres 2024 an

BMW hat die Motorradmodelle für das Modelljahr 2024 vorgestellt und dabei aufregende neue Farboptionen eingeführt. Zusätzlich wird in den USA ein neues Intelligentes Notrufsystem für ausgewählte Motorräder zur Verfügung gestellt.

Obwohl wir uns noch etwas länger gedulden müssen, bis die völlig neuen Modelle enthüllt werden, angeführt von der mit großer Spannung erwarteten R 1300 GS, die am 28. September in Berlin präsentiert wird, hat BMW bereits die 2024er Versionen angekündigt.

Ein bemerkenswertes technisches Update ist das Intelligente Notrufsystem, das in den USA serienmäßig bei der 2024er R 1250 Reihe, R 18 B und Transcontinental, S 1000 R und RR sowie der CE 04 eingeführt wird. Das System ist mit einer roten „SOS“-Taste am linken Lenkerende ausgestattet, die durch eine aufklappbare Abdeckung geschützt ist. Wenn die Taste betätigt wird, wird ein Anruf an die BMW Motorrad Connected Services gesendet, die eine Verbindung zu einem Mitarbeiter herstellen, der im Notfall Kontakt zu den Rettungsdiensten herstellen kann. Das System funktioniert auch automatisch, wenn das Motorrad umkippt oder Sensoren einen Unfall erkennen. Wann dieses System in Europa bzw. Deutschland eingeführt wird, ist noch nicht bekannt.

Neben dem Intelligenten Notrufsystem gibt es auch weitere Änderungen für das Modelljahr 2024. BMW bietet nun neue Farben für verschiedene Modelle an.

BMW Roller

Beginnen wir mit dem CE 04, der weiterhin das einzige vollelektrische Angebot von BMW ist. Der Roller erhält eine neue Imperial Blue Metallic-Farbe mit dem optionalen Avantgarde-Paket, während die Basiskonfiguration in Light White beibehalten wird. In der Roller-Reihe erhält der benzinbetriebene C 400 GT im Style Exclusive-Paket ebenfalls die Imperial Blue-Farbe.

BMW G 310 R und G 310 GS

Auch das G 310 R und G 310 GS erhalten neue Farboptionen. Das G 310 R wird mit dem Style Sport-Design nun in der neuen Racing Blue Metallic-Farbe angeboten, anstelle der vorherigen Weiß/Blau-Kombination. Die Passion-Version des G 310 R wird das vorherige Racing Red durch ein neues Granite Gray Metallic ersetzt. Das G 310 GS Rallye erhält für 2024 ein Racing Red-Finish. Bei beiden Motorrädern gibt es keine technischen Änderungen.

BMW F 900 Reihe

Ein lang ersehntes Update betrifft die Modelle der F 900 Reihe. BMW wird bald konsequent dunkle „Triple Black“-Ausführungen für die Modelle F 900 R und F 900 XR anbieten. Zusätzlich zu diesen neuen Farboptionen wird es für die F 900 R auch die Varianten Racing Red uni und Light White uni geben, jeweils in der Sport-Ausführung. Diese werden mit den markentypischen Farben Racing Blue Metallic und Racing Red uni kombiniert, also Weiß, Blau und Rot. Ab 2024 wird die F 900 XR ebenfalls in Light White uni erhältlich sein, während die Sport-Variante in Racing Blue Metallic angeboten wird.

BMW R 18 Reihe

Die R 18 Reihe erhält ebenfalls Farbaktualisierungen. Statt der Option in Weiß erhält die R 18 für die 719-Option eine neue Velvet Green Metallic-Farbe. Bei der R 18 Classic werden die schwarzen Komponenten des „Option 719“-Pakets mit Moonstone Mineralweiß metallic kombiniert. Die R 18 B erhält die Möglichkeit einer neuen Racing Blue Metallic-Lackierung sowie einer neuen Black Pearl Option 719. Das Spitzenmodell R 18 Transcontinental wird ebenfalls in Racing Blue lackiert sein, und die Option 719-Version wird für 2024 in Moonstone Mineralweiß metallic erhältlich sein.

BMW R 1250 Modelle

Trotz der bevorstehenden Einführung der R 1300 GS später in diesem Jahr bleiben die R 1250 Modelle für das Modelljahr 2024 weiterhin erhältlich. Die R 1250 GS Adventure wird von Weiß/Rot/Blau auf Racing Blue Metallic umgestellt. Die R 1250 RT wird im Jahr 2024 in der Farbe Alpine White uni erhältlich sein, während die Sport-Ausführung in Racing Blue Metallic angeboten wird.

BMW K 1600 Reihe

Abschließend gibt es die K 1600 Reihe mit ihren leistungsstarken Sechszylinder-Maschinen. Die K 1600 GT und K 1600 GTL erhalten eine Variation des Havana Meteoric Dust 2 Metallic-Farbschemas im Option 719-Paket.

Mit diesen aufregenden Farb- und Designänderungen bietet BMW für das Modelljahr 2024 eine erfrischende Vielfalt an Optionen für Motorradliebhaber an.