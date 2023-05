BMW Motorrad hat offiziell den Nachfolger des beliebten Motorrads R nineT angekündigt. Die neue Maschine wird R 12 nineT genannt und behält das Design bei, das Fans in den letzten zehn Jahren lieben gelernt haben.

BMW plant die Einführung des R 12 nineT zum 100. Jubiläum sowie zum zehnjährigen Jubiläum der ursprünglichen BMW R nineT. Da es sich jedoch nur um eine Vorschau auf das kommende Modell handelt, sind noch nicht alle Details verfügbar.

BMW ist bekannt für seine Boxermotoren und die R 12 nineT setzt diese Tradition fort. Der luft- und ölgekühlte 2-Zylinder-1.170ccm-Boxermotor ist genau wie bei der R nineT ausgelegt. Die Zahl 12 im Modellnamen spiegelt das Hubraumvolumen des Motors wider.

Das Design der R 12 nineT betont eine klassischere Erscheinung im Vergleich zum Vorgänger, insbesondere mit der Tankform, dem Sitz und den Seitendeckeln. BMW behauptet, dass der klassische Look und das Design auch mehr Freiheit für Individualisierung bietet. Die BMW R 12 nineT wird ein neu gestaltetes Auspuffsystem mit einem doppelten Schalldämpfer sowie ein neu gestaltetes Ansaugsystem und einen vorderen Kotflügel haben. Das LED-Rücklicht ist jetzt in den Sitz integriert.

BMW-Motorradchef Dr. Markus Schramm erklärte, dass die R nineT und ihr Konzept das neue Heritage-Erlebnis zum 90. Geburtstag von BMW Motorrad eingeführt und sich zu einem unverzichtbaren Eckpfeiler der Modellpalette entwickelt haben. Die neue R 12 nineT soll die erfolgreiche Heritage-Story fortsetzen und eine noch klassischere, reduzierte Designsprache, noch größere Freiheit bei der Individualisierung und neueste innovative Technologie bieten.

BMW-Motorrads Designchef Edgar Heinrich fügte hinzu, dass die klare Tank/Sitz/Heck-Linie die Designsprache beherrscht, im Stil der traditionellen und legendären R 90 S der 70er Jahre. Er erwähnte, dass auf den ersten Blick der Tank selbst wie ein klassischer BMW-Boxertank aussieht, mit einem typischen Knick am unteren Rand. Die neue R 12 nineT verfügt auch über Seitendeckel im authentischen Roadster-Look, was eine weitere Reminiszenz an BMW-Motorräder der 1970er Jahre darstellt.

Vollständige Spezifikationen und Preise sollen im zweiten Halbjahr 2023 bekannt gegeben werden, so der Hersteller.