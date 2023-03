Zum 100-jährigen Jubiläum der Marke hat die BMW Motorrad Niederlassung in den Niederlanden den CE-04 kreiert. Der Roller verbindet Vergangenheit und Zukunft auf einzigartige Weise.

Im Jahr 2022 stellte BMW offiziell zwei limitierte Motorräder vor, um das Jubiläum zu feiern: die R nineT und die R 18. Nur 1.923 Exemplare jedes Modells werden hergestellt, und das sorgfältige Styling knüpft an die R 32 an.

Nun hat die BMW Motorrad Niederlassung in den Niederlanden mit der CE-04 100 Years Edition ihr Erbe in die Zukunft geführt. Es wird nur ein Exemplar hergestellt. Während auch hier Styling-Elemente der R 32 zu finden sind, geht die CE-04 100 Years Edition in eine neue Richtung. BMW und andere Motorradhersteller stehen an der Schwelle zum bedeutenden Technologie- und Mobilitätswandel.

Natürlich ist die CE-04 100 Years Edition in erster Linie eine Styling-Übung. BMW betonte bei der Vorstellung der CE-04 bereits, wie einfach Fahrer das Aussehen dieses Elektrorollers an ihre persönlichen Vorlieben und ihren Stil anpassen können. Die CE-04 100 Years Edition ist ein Beispiel dafür.

Die elegante weiße Linie, die von frühen BMW-Motorrädern vertraut ist, wird durch einen speziellen Sattel im Nadelstreifen-Stil ergänzt. Das ursprüngliche BMW-Logo anstelle des neuen ist ebenfalls eine Hommage an die Vergangenheit des Unternehmens.

Natürlich wird niemand die CE-04 100 Years Edition für ein klassisches BMW-Motorrad halten – aber darum geht es auch nicht. In gewisser Weise scheint diese Komposition zu sagen: „Wir sind seit 100 Jahren hier und werden noch weitere 100 Jahre hier sein.“