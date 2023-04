Bagger Party Race 2023

Es steht ein großes Rennen bevor! Beim Bagger Party Race treten die stärksten Bagger gegeneinander an, darunter Custom-Harley-Davidson, Indian und BMW Bagger.

Das Besondere an dem Rennen ist, dass es auf Strecken stattfindet, die normalerweise für Hightech-Rennmaschinen gedacht sind. Ursprünglich begann das Bagger Party Race in den USA mit der „King of the Bagger“-Serie und ist heute eine der Top-Rennveranstaltungen.

Dieses Jahr gibt es drei Veranstaltungen in Deutschland, die erste findet am 13. Mai auf der Kartbahn in Ampfing statt. Ein besonderes Highlight wird die von Harley-Davidson Rhein-Neckar gebaute Road Glide mit einem Prototyp der Twenty-One Anlage für Touring Modelle sein. Die zwei weiteren Rennen finden am 22. Juli im Emstalstadion Harsewinkel und am 12. August auf dem Spreewaldring statt. Es verspricht ein unglaubliches Spektakel zu werden, bei dem Adrenalinjunkies auf ihre Kosten kommen werden.