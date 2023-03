Autonomes Fahren – Ist das die Zukunft der Motorräder?

Autonome Autos werden immer beliebter, aber wie sieht es mit selbstfahrenden Motorrädern aus? Die meisten Verkehrsmittel auf Rädern sind langweilig und erfordern, sich nach festgelegten Mustern von Punkt A nach B zu bewegen. Aber bei einem Motorrad dreht sich alles um die Freude am Fahren.

Welche Technologien wurden bislang in der Motorradindustrie eingesetzt?

Die Technologien, die bisher entwickelt wurden, konzentrieren sich hauptsächlich auf einer besseren Kontrolle der Maschine, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Lösungen wie fortschrittliche Traktionskontrollsysteme, elektronisch gesteuerte Federung, Kurven-ABS und IMU helfen dabei.

Die führenden Motorradhersteller arbeiten jedoch an autonomen „Robotern“, die den Fahrer ersetzen und ihn auf die Rolle eines Beifahrers beschränken. Ein Prototyp eines autonom fahrenden BMW Motorrads wurde 2018 vorgestellt. Die Ingenieure des bayerischen Konzerns haben die modifizierte R1200 GS mit einem Lenkmotor, einem Kupplungs-, Gas- und Gangmanagementsystem sowie einem automatisch klappbaren Seitenständer ausgestattet. Die Kofferräume sind vollständig mit Elektronik, GPS-Geräten und Sensoren gefüllt, die dafür sorgen, dass das Motorrad in einer aufrechten Position bleibt und im Falle eines Stopps nicht kentert. Das System analysiert auch ständig die Umgebung und ermöglicht der Maschine, Hindernissen auszuweichen und einer vorgegebenen Route zu folgen. Es gibt keinen Motorradfahrer, aber die Möglichkeit, später einen hinzuzufügen, besteht.

Gibt es schon ein autonomes Motorrad auf dem Markt?

Die selbstfahrende GS befindet sich noch in der Entwicklung und kann problemlos enge Kurven fahren, Achter drehen und sich selbst einparken. Die Technologie ermöglicht bereits, ein Motorrad zu bauen, das den meisten Straßensituationen gewachsen ist. Warum ist es noch nicht auf dem Markt?

Die Pläne von BMW gehen über die Einführung einer autonomen Einheit hinaus. Das Ziel ist es erweiterte Sicherheitsnetzwerke zu schaffen. Die derzeit eingesetzten Lösungen können Fehlentscheidungen des Fahrers entgegenwirken, seine Aktionen ergänzen und spezifische Straßen- und Wetterbedingungen berücksichtigen. Sie können zum Beispiel verhindern, dass das Vorderrad auf einem instabilen Untergrund blockiert oder bei Regen auf nasser Fahrbahn in eine Kurve rutscht. Im Vergleich zu den Sicherheitsfortschritten im Auto schneiden Motorräder jedoch immer noch schlecht ab.

Hinkt das Motorrad im Bereich Sicherheitssysteme dem Auto hinterher?

Die Frage, ob die Motorradindustrie hinterherhinkt, wenn es um die Sicherheit ihrer Fahrzeuge geht, wird in der Branche schon seit längerem diskutiert. Obwohl die Sicherheitssysteme auf Motorrädern in den letzten Jahren verbessert wurden, gibt es immer noch einen großen Abstand zu den fortschrittlichen Systemen, die in Autos verwendet werden. Besonders in gefährlichen Situationen, wie beispielsweise wenn ein Auto unerwartet einem Motorradfahrer in den Weg schneidet, sind Motorräder immer noch auf das Reaktionsvermögen des Fahrers angewiesen.

Doch die größten Player der Automobilindustrie haben erkannt, dass es Zeit ist, auch Motorräder mit fortschrittlichen Systemen auszustatten, die in der Lage sind, gefährliche Situationen zu vermeiden oder zu managen. BMW arbeitet beispielsweise daran, autonome Fahrlösungen für Motorräder zu entwickeln, die auf eine fortschrittliche KI und Sensoren setzen, um eine dynamische Situation rund um das Zweirad zu kontrollieren. Durch die Verbindung mit anderen interaktiven Informationsquellen soll das System in der Lage sein, fast in allen Umständen zu reagieren und gefährliche Situationen zu verhindern. Ein solches System könnte auch Warnungen an den Fahrer senden oder in Notfällen automatisch eingreifen.

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die Motorradindustrie nicht nur auf die Sicherheit achten sollte, sondern auch auf die Emotionen und den Genuss, die das Motorradfahren vermittelt. Eine Möglichkeit, die Sicherheit zu erhöhen, wäre beispielsweise die Einführung von Sicherheitssystemen wie Motorrad-Airbags. Eine andere Möglichkeit wäre die Entwicklung von Systemen, die eine kontinuierliche Analyse der Umgebung und der Bewegungen anderer Fahrzeuge ermöglichen.

Insgesamt ist es wichtig, dass die Motorradindustrie weiterhin Forschung und Entwicklung betreibt, um die Sicherheit der Fahrzeuge zu erhöhen und gleichzeitig den Genuss und die Freiheit des Motorradfahrens zu bewahren. Es bleibt abzuwarten, welche innovativen Lösungen in Zukunft entwickelt werden und wie diese dazu beitragen können, das Motorradfahren sicherer zu machen.