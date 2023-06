Arbeitet Royal Enfield an einem Hunter 450?

Royal Enfield, eine der am schnellsten wachsenden Motorradmarken auf dem Markt, befindet sich derzeit in einem beeindruckenden Wachstumsschub. Mit ihrer vielfältigen Modellpalette, die einen entspannten Charakter und einen Retro-Charme verkörpert, hat sich die Marke einen festen Platz in den Herzen von Fahrern weltweit gesichert.

Um ihre Modellreihe weiter auszubauen, plant Royal Enfield die Einführung des Hunter 450 als potenzielle Ergänzung der Produktpalette. Der Hunter 450 wird voraussichtlich auf derselben Plattform wie die kommende Himalayan 450 basieren, einschließlich des Motors. Dabei handelt es sich um einen flüssigkeitsgekühlten Einzylinder mit einem Hubraum von 450 ccm, der eine Leistung von über 40 PS erbringt. Diese leistungsstarke Maschine steht im starken Kontrast zu den luftgekühlten 350-ccm-Einzylindermotoren, die bisher in den Modellen von Royal Enfield Verwendung fanden. Mit diesem bedeutenden Upgrade hat der Hunter 450 das Potenzial, sich mit leistungsorientierten Motorrädern wie der Husqvarna Svartpilen 401 zu messen.

Die jüngsten Sichtungen von Testfahrzeugen in Indien deuten darauf hin, dass der kommende Hunter 450 als tourenfreundliches Motorrad positioniert ist. Das Testfahrzeug war mit einer Reihe von Annehmlichkeiten für Touren ausgestattet, darunter eine Windschutzscheibe und seitliche Kofferträger. Diese Ausstattungsmerkmale lassen darauf schließen, dass der Hunter 450 für Fahrer konzipiert ist, die gerne lange Strecken zurücklegen und zusätzlichen Stauraum benötigen.

Die Markteinführung des Hunter 450 ist für Ende 2023 geplant, und der voraussichtliche Preis wird bei etwa 2950 Euro liegen.