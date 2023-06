Über die Enthüllung der neuen Modelle haben wir bereits am 27. April berichtet. Nun hat Harley-Davidson Details zu den mit Spannung erwarteten Modellen 2023 CVO Street Glide und 2023 CVO Road Glide veröffentlicht.

Der neue Milwaukee-Eight VVT 121 Motor

Dieser Motor wird sowohl die 2023 CVO Street Glide als auch die 2023 CVO Road Glide antreiben. Laut dem Unternehmen erzeugt er etwa 8 % mehr Drehmoment und 9,5 % mehr Leistung als der Milwaukee-Eight 117 Motor.

Der neue Milwaukee-Eight VVT 121 Motor leistet angeblich 117 PS bei 5020 U/min und ein Drehmoment von 183 Nm bei 3.500 U/min. Der Hubraum beträgt 1.977 ccm bzw. 121 Cubic-Inch. Bohrung und Hub betragen 103,5 Millimeter mal 117,5 Millimeter. Zu den Merkmalen des neuen Motors gehören ein verbessertes Kühlsystem, das den Fahrerkomfort insbesondere bei niedrigen Geschwindigkeiten erhöhen soll, neue flüssigkeitsgekühlte Zylinderköpfe, eine neue Hochleistungsnockenwelle und ein neuer Ansaugtrakt mit größerem Drosselklappendurchmesser (58 mm).

Das Highlight des Motors ist die variable Ventilsteuerung (VVT), die unterschiedliche Steuerzeiten für die Nockenwellen in verschiedenen Lastzuständen ermöglicht. Dies führt zu höherem Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und erhöhter Leistung bei höheren Drehzahlen. Dadurch kann der Kraftstoffverbrauch laut dem Unternehmen um bis zu 3 bis 5 % gegenüber dem Milwaukee-Eight 117 verbessert werden.

Federung und Bremsen

Die Federung besteht vorne aus einer 47-mm-Showa-Upside-down-Gabel mit einem Federweg von 117 Millimeter. Hinten sind ein Paar Showa-Federbeine mit Dual-Outboard-Emulsionstechnologie und einem neuen externen hydraulischen Vorspannung-Regler verbaut.

Die Bremsen werden von Vierkolben-Brembo-Bremssätteln und passenden 320-mm-Bremsscheiben vorne übernommen. Hinten befindet sich ein einzelner Vierkolben-Brembo-Bremssattel und eine einzelne 300-mm-Bremsscheibe. Die Räder sind Harleys neue Combo Cast Laced Wheels (Leichtmetallgussfelgen mit Drahtspeichen) mit einer 19-Zoll-Einheit vorne und einer 18-Zoll-Einheit hinten.

Elektronik

Die 2023 Harley-Davidson CVO Street Glide und 2023 Harley-Davidson CVO Road Glide sind mit einer Vielzahl elektronischer Fahrerassistenzsysteme. Dazu gehören unter anderem das Kurven-Antiblockiersystem (C-ABS), die Kurven-Traktionskontrolle (C-TCS) und ein Reifendrucküberwachungssystem.

Neu für die 2023 CVO Street Glide und CVO Road Glide sind vier wählbare Fahrmodi, von denen jeder verschiedene Einstellungen bietet. Es gibt: Road-Modus, Sport-Modus, Rain-Modus und benutzerdefinierten Modus.

Die 2023 CVO Street Glide und CVO Road Glide erhalten auch ein brandneues Infotainment-System, das von Skyline OS betrieben wird. Es verfügt über ein 12,3-Zoll-Farb-TFT-Display. Laut Harley ist dieser Bildschirm auch funktionsfähig, wenn der Fahrer Handschuhe trägt, und wird auch nicht durch Regen oder andere natürliche Einflüsse beeinträchtigt. Sowohl WLAN- als auch Bluetooth-Konnektivität stehen zur Verfügung.

Sowohl die CVO Road Glide als auch die CVO Street Glide sind mit Ablagefächern für Mobilgeräte ausgestattet, die über USB-C-Anschlüsse verfügen. Ein Harley-Davidson Audio-System, das von Rockford-Fosgate Stage II betrieben wird, ist serienmäßig auf beiden Modellen erhältlich.

Stil und Ergonomie

Natürlich ist das Erste, was die meisten Menschen an der 2023 Harley-Davidson CVO Road Glide oder der 2023 Harley-Davidson CVO Street Glide bemerken werden, die neuen Verkleidungen. Die CVO Street Glide erhält eine neue Batwing-Verkleidung mit LED-Beleuchtung, einschließlich vollständig integrierter LED-Blinker. Die CVO Road Glide aktualisiert das traditionelle Haifischnasen-Design mit einem einzigen LED-Scheinwerfer, der so konzipiert ist, als ob er innen zwei Elemente hätte. Auch hier sind integrierte LED-Blinker Standard.

Beide CVO-Maschinen werden mit der Wahl zwischen zwei Lackoptionen angeboten: einer Standard-Dark Platinum with Bright Smoked Satin Pinstriping oder einer Whiskey Neat & Raven Metallic gegen Aufpreis.

Was die Ergonomie betrifft, wurde der Sitz überarbeitet, um Ermüdung im Rücken- und Nackenbereich des Fahrers zu reduzieren, insbesondere bei Langstreckenfahrten. Auch der Bremshebel ist jetzt verstellbar, um verschiedenen Handgrößen und Komfortansprüchen des Fahrers gerecht zu werden. Der Lenker wurde breiter und flacher eingestellt, was zu einer natürlicheren Position führt.

Beheizte Handgriffe sind serienmäßig und können sowohl über die Griffe selbst als auch über das Infotainment-Display eingestellt werden, je nach den Vorlieben des Fahrers.

Das Gewicht der brandneuen CVO-Modelle spielt eine bedeutende Rolle, da es ungewöhnlicherweise trotz eines größeren Motors und zusätzlicher Ausstattung leichter geworden ist. Die CVO Street Glide wiegt nun 363 Kilogramm, was 14 Kilogramm weniger ist als ihr Vorgängermodell. Noch beeindruckender ist die CVO Road Glide, die mit 375 Kilogramm sogar 15 Kilogramm leichter ist.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

Die 2023 Harley-Davidson CVO Street Glide und CVO Road Glide sollen ab August zu einem Preis von 45.495 Euro erhältlich sein. Informationen zu den Produktionsstückzahlen wurden nicht bekanntgegeben. Die neuen Modelle werden auch auf dem 120th Anniversary Festival, das vom 22. bis 25. Juni in Budapest stattfindet, präsentiert.