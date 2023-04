KTM enthüllte kürzlich die 2024 Modelle seiner SX- und SX-F-Serie und verspricht, Fans von Zwei- und Viertaktmotorrädern gleichermaßen mit neuen Fahrwerks- und Design-Upgrades zu begeistern.

Neben frischen Grafiken werden alle Modelle der Serie mit einem verbesserten Fahrwerk ausgestattet, das ein besseres Fahrerlebnis unabhängig von der gewählten Motorgröße ermöglichen soll.

Die KTM SX-Modelle eroberten die Herzen der Fans im Jahr 2023 mit ihrem schlanken und leichten Design im Sturm. Ein umfassendes Update brachte eine vollständig neu entwickelte Chassis-Struktur mit sich, die auf einem hydrogeformten, lasergeschnittenen und robotergeschweißten Rahmen, einem zweiteiligen Heckrahmen aus polyamidverstärktem Aluminium und einer hohlen Schwinge aus Aluminiumguss aufgebaut war.

Die 2024 SX- und SX-F-Linien umfassen die Zweitakt-Modelle 125 SX, 250 SX und 300 SX sowie die Viertakt-Modelle 250 SX-F, 350 SX-F und das Topmodell 450 SX-F. Alle Motorräder verfügen über elektronische Kraftstoffeinspritzung und die SX-Fs sind mit Traktionskontrolle, Launch Control und einem Quickshifter ausgestattet.

Die wichtigste Verbesserung der 2024 SX- und SX-F-Serie ist das neue Fahrwerksupgrade. Die neue WP XACT-48-mm-Vorderradgabel verfügt über einen völlig neuen Mittelventilkolben. Diese Vorderradgabel ermöglicht eine gleichmäßigere und schnellere Dämpfung und vermeidet das Problem von schäumendem Öl in der Gabel, das zu unerwünschtem Dämpfungsverhalten führen kann. Die hintere Federung ist mit einem neuen WP XACT-Hinterraddämpfer ausgestattet, der kürzer und leichter als die vorherige Generation ist, aber dennoch die 300 mm Federweg beibehält. Sowohl die vordere als auch die hintere Federung können ohne Werkzeug an die Bedürfnisse des Fahrers angepasst werden.

Die 2024 SX- und SX-F-Modelle verfügen auch über ein aktualisiertes Design, das das ikonische orangefarbene und weiße Farbschema von KTM beibehält und dunkellila Akzente an den Seiten hinzufügt, die an die Verwendung von Lila durch KTM in den frühen 90er Jahren erinnern. Es ist eine subtile Hommage an die Vergangenheit, ohne in eine Retro-Routine zu verfallen.

Die Preise und Verfügbarkeiten der 2024 SX- und SX-F-Reihe variieren je nach geografischer Lage, aber laut KTM wird die gesamte Serie ab April 2023 bei autorisierten Händlern erhältlich sein.