KTM hat offiziell verkündet, dass die Warteschlange für die Vorbestellung des 2024 KTM 890 Adventure R Rally Modells kurz vor der Eröffnung steht. Diese exklusive Offroad-Maschine wird weltweit nur in einer Auflage von 700 Stück produziert und vertrieben.

Mit bemerkenswerten Features wie der vollständigen WP XPLOR Pro-Federung, die ein WP Xplor Pro 7548-Gabelsystem mit WP Cone Valve-Technologie und ein WP Xplor Pro 6746-Hinterradfederbein mit beeindruckenden 270 mm Federweg umfasst, bringt dieses Bike all das mit sich, was das KTM 450 Rally Bike von Red Bull KTM Factory Racing so berühmt gemacht hat. Schließlich hat Kevin Benavides damit im Jahr 2023 die Rallye Dakar gewonnen. Das macht die 2024 KTM 890 Adventure R Rally zweifellos zu einem der herausragendsten Adventure-Bikes mit unübertroffenen Offroad-Fähigkeiten, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind.

Der Herzschlag dieses Motorrads wird von KTM’s beeindruckendem 889-ccm-Zweizylinder-Reihenmotor geliefert, der stolze 105 PS und ein Drehmoment von 100 Nm bei 6.500 U/min bereitstellt. Zusätzliche Highlights der 2024 890 Adventure R Rally umfassen eine Akrapovič Slip-on Line-Auspuffanlage, geländetaugliche Räder mit Excel-Felgen, Rally-Fußrasten sowie Schutzeinrichtungen für den Motor, den Bremszylinder und die Federung.

Darüber hinaus ist die 2024 KTM 890 Adventure R Rally mit einer Liste von Features ausgestattet, darunter Offroad-ABS, Traktionskontrolle, Turn-by-turn-Plus-Navigation, verschiedene Fahrmodi, ein 5″-TFT-Display sowie ein umfangreiches Tech Pack und Connectivity Unit-Kit. Das Tech Pack beinhaltet Funktionen wie die Motorschleppmoment-Regelung, eine Geschwindigkeitsregelanlage, Quickshifter+ und einen speziellen Rally-Fahrmodus.

Die Vorbestellungen für dieses begehrte Modell sind ab dem 20. September 2023 auf der speziell dafür eingerichteten KTM-Website möglich.

Zusätzlich plant das Team Orange, eine exklusive „Ultimate KTM Desert Experience“ anzubieten, die nur für diejenigen verfügbar sein wird, die das 2024 890 Adventure R Rally Modell erwerben. Beachten Sie, dass dieses Event optional und mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, nach Marokko zu reisen, wo sie wertvolle Zeit mit Offroad-Ikonen wie Johnny Aubert verbringen können. Es stehen zwei Terminfenster zur Auswahl: vom 3. bis 7. März 2024 oder vom 7. bis 11. März 2024. Während des Events erhalten die Fahrer die Gelegenheit, ein speziell für die Wüstenexpedition vorbereitetes KTM-Motorrad zu nutzen.

Wir werfen einen Blick auf die Vergangenheit. Im November 2020 startete KTM die Vorbestellungen für das 2021 KTM 890 Adventure R Rally Modell, damals ebenfalls in einer limitierten Auflage von 700 Einheiten. Diese Maschinen waren innerhalb weniger als 48 Stunden restlos ausverkauft. Obwohl der Preis für das 2024 Modell noch nicht offiziell bekannt gegeben wurde, lag der Preis für das 2021 Modell bei 20.899 Euro. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Preise für 2024 entwickeln werden, aber angesichts der allgemeinen Preissteigerungen ist eine moderate Erhöhung wahrscheinlich.