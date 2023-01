2024 kommt Suzuki‘s erstes Elektromodell

Suzuki hat angekündigt bis 2030 acht elektrisch angetriebene Motorräder auf den Markt zu bringen, das erste soll 2024 vorgestellt werden.

Im Jahre 2022 hat Suzuki den Ausstieg aus der MotoGP mitgeteilt. Eines der Gründe für diese Entscheidung war die Konzentration auf die Zukunft und die alternativen Antriebslösungen, die als Ersatz für traditionelle, fossile Kraftstoffe eingesetzt werden sollen. Bis jetzt hat Suzuki noch kein Elektrofahrzeug herausgebracht, aber das wird sich in der nahen Zukunft ändern. Für kleine und mittelgroße Motorräder, die für den täglichen Transport wie den Weg zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen verwendet werden, wird Suzuki 2024 ein batteriebetriebenes Elektrofahrzeug auf den Markt einführen. Darüber hinaus plant Suzuki bis 2030 acht elektrische Motorradmodelle herauszubringen. Für große Motorräder erwägt Suzuki die Einführung klimaneutraler Kraftstoffe.

Darüber hinaus werden elektrische Vierräder ab dem Jahr 2024 auf den Markt kommen. Für Autos erkundet Suzuki auch CNG, Biogas und mit Ethanol gemischte Kraftstoffe als Alternativen zu fossilen Brennstoffen.

Suzuki plant die CO2-Neutralität mit der neuen Suzuki Smart Factory Creation anzugehen – einer Kombination aus Suzukis Herstellungsprinzip „kleiner, weniger, leichter, kürzer, schöner“ und Digitalisierung, um seine Herstellungsprozesse zu optimieren und den Energieverbrauch zu senken.

Suzukis größte Produktionsstätte in Japan befindet sich in Kosai. Hier sind 30 % der in Lackieranlagen eingesetzten Energie erneuerbar. Das Werk stellt auch eigenen „grünen“ Wasserstoff her, der seit Ende vergangenen Jahres zum Einsatz kommt. In Hamamatsu, dem Hauptproduktionszentrum für Motorräder, hat Suzuki seine Solarstromerzeugungskapazität erweitert. Dieses Werk strebt die CO2-Neutralität bis 2027 an. Suzuki beabsichtigt die Informationen, die es aus der Umstellung auf erneuerbare Energien in Hamamatsu sammelt, zu nutzen, um alle seine Werke bis 2035 klimaneutral zu machen. 4,5 Billionen Yen werden von Suzuki bis zum Geschäftsjahr 2030 für Investitionen im Zusammenhang mit der Elektrifizierung bereitgestellt.