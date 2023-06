Nach den beeindruckenden Leistungen der Fahrer Chase Sexton, Hunter Lawrence und Jett Lawrence bei den AMA Supercross-Meisterschaften hat Honda in den USA offiziell die CRF-Modellpalette für 2024 präsentiert. Insgesamt umfasst die CRF-Familie für 2024 neun Modelle, während die CRF Trail-Familie mit vier Motorrädern vertreten ist und die CB300R als einzige Straßenversion angeboten wird.

Lassen Sie uns mit der 2024 CRF450-Reihe beginnen, die eine Auswahl an spezifischen Motocross-Bikes für unterschiedliche Zwecke bietet. Angetrieben wird die 2024 Honda CRF450-Reihe von einem flüssigkeitsgekühlten Viertakt-Einzylindermotor mit 449,8 ccm Hubraum und einem Bohrung- und Hub-Verhältnis von 96,0 mm zu 62,1 mm.

Das Flaggschiff der 2024 Honda CRF450-Reihe ist die CRF450R, das Motorrad, das die AMA Supercross-Serie 2023 dominiert hat. Zu den herausragenden Merkmalen gehören unter anderem eine hochwertige Showa-Federung. Die CRF450RWE hingegen wurde gegenüber der regulären CRF450R mit einer Vielzahl von Upgrades ausgestattet, darunter eine Yoshimura-Auspuffanlage, D.I.D. DirtStar LT-X-Räder, eine D.I.D. DM2 Gold-Kette, ein Twin Air-Luftfilter, Renthal Kevlar-Griffe und vieles mehr.

Falls Ihnen die CRF450R-Plattform zusagt, Sie aber mehr Wert auf Offroad-Fähigkeiten oder eine straßentaugliche Version legen, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Honda bietet auch Varianten für diese Bedürfnisse an. Das 2024 CRF450R-S basiert auf dem 2022 CRF450R und verzichtet auf einige der Updates, um den Preis für preisbewusste Fahrer niedrig zu halten.

Die Modelle 2024 CRF450RX und CRF450X sind sowohl für den Offroad-Wettbewerb als auch für Trails bestens geeignet und haben sich bereits in einer Vielzahl von Offroad-Wettbewerben bewährt. Für diejenigen, die eine straßentaugliche Option suchen, lohnt sich ein Blick auf das 2024 CRF450RL, das Dual-Sport-Optionen bietet und somit eine Vielzahl von Fahrern zufriedenstellt.

Für Fahrer, die gerne die Trails erkunden möchten, stehen das 2024 CRF250R, CRF250RX, CRF250F, CRF125F, CRF110F und CRF50F zur Verfügung. Während all diese Motorräder in klassischem Honda Rot erhältlich sind, kommen das CRF110F und CRF50F auch in auffälligen weißen und hellen Farbkombinationen, die definitiv einen Blick wert sind. Schließlich gibt es natürlich noch die 2024 CB300R – das einzige Straßenmotorrad in der Reihe.

Bisher waren die genannten RWE- und RX-Modelle in Deutschland nicht erhältlich. Es bleibt jedoch ungewiss, ob sich dies mit dem Modelljahr 2024 ändern wird. Informationen über Preise und Verfügbarkeit stehen derzeit noch aus.