Eine neue 184ccm Honda Hornet 2.0

Die neueste Honda Hornet 2.0 – ein völlig anderes Motorrad als die CB750-Version, die wir hier in Deutschland kennen, wurde für das Jahr 2024 einer Aktualisierung unterzogen und in Indien enthüllt.

In Indien ist die Hornet 2.0 bereits seit einiger Zeit erhältlich, jedoch wurde sie gerade für das Jahr 2024 überarbeitet. Dies bietet eine hervorragende Gelegenheit, näher darauf einzugehen, vor allem, da dieses Modell in Europa nicht verfügbar ist.

Im Gegensatz zu unserer CB750 Hornet, die von einem 755 ccm flüssigkeitsgekühlten Parallel-Twin angetrieben wird, nutzt dieses Motorrad einen 184 ccm luftgekühlten Einzylinder. Der 200 ccm Markt hat in Indien eine immense Bedeutung, was durch Modelle wie die CB200X von Honda, die KTM Duke 200 und die Suzuki Gixxer, die sich an Pendler richten, verdeutlicht wird.

Hinsichtlich der Leistung bringt der Motor der Hornet 2.0 17 PS auf die Straße. Für das Jahr 2024 erhielt er ein Upgrade, um den neuen BS6.2-Emissionsstandards in Indien gerecht zu werden.

Die ästhetische Gestaltung der Honda Hornet 2.0 ist durchaus ansprechend und wird von goldeloxierten Upside-Down-Gabeln unterstützt. Hierbei finden sich gewisse Parallelen zu ihrem teilweise namensähnlichen Pendant. Voll-LED-Beleuchtung sowie ABS vorne und hinten sind ebenfalls mit an Bord. Die Maschine rollt auf 17-Zoll-Rädern und verfügt über ein hinteres Federbein mit Vorspannungseinstellung.

Bemerkenswerterweise wird das Motorrad von einer erweiterten 10-jährigen Garantie abgesichert, eine Funktion, die allmählich Einzug in das Motorradsortiment der indischen Abteilung von Honda gefunden hat. Angesichts der anspruchsvollen Straßenverhältnisse, auf denen dieses Motorrad in seiner Heimat zum Einsatz kommt, könnten diese 10 Jahre einige anstrengende Kilometer bedeuten.

In Indien liegt der Preis für die Honda Hornet 2.0 bei 139.000 Rupien, was ungefähr 1.540 Euro entspricht. Damit unterbietet sie deutlich verschiedene Konkurrenten, darunter die bereits erwähnte Duke 200, die bei etwa 2.180 Euro liegt.