Royal Enfield präsentiert Interceptor INT 650 und Continental GT 650

Royal Enfield enthüllte bei der diesjährigen EICMA in Mailand zwei hübsche Zweizylinder-Motorräder, ganz im klassisch-englischen Stil: Interceptor INT 650 und Continental GT 650 verwöhnen mit ihren schön verrippten Zweizylindern und wollen durch ihren stilvollen Auftritt gefallen.

Die Interceptor INT 650 greift auf die Idee von spaßorientierten, relaxten Motorrädern aus den 1960er-Jahren zurück. Mit dem klassischen, tränenförmigen Tank, gesteppter Doppelsitzbank und besonders breitem Lenker verkörpert die Interceptor INT 650 exakt das Roadster-Konzept. Der neue Stahlrohrrahmen macht die Interceptor INT 650 zu einem leicht zu beherrschenden, vielseitigen Motorrad, das genauso perfekt für Stadtfahrten geeignet ist wie für entspannte Wochenendtrips.

Der Lenker bietet komfortable Ergonomie und eine entspannte, gut kontrollierbare Sitzposition, die dem Fahrer erlaubt, das Beste aus dem Chassis herauszuholen. Das Motorrad ist mit 18 Zoll Pirelli-Reifen rundum und zwei Federbeinen ausgestattet. Die Scheibenbremsen vorne und hinten verfügen natürlich über ABS. Die Bodenfreiheit beträgt 174 mm, die Sitzhöhe lediglich 804 mm.

Bei der Einführung der Interceptor INT 650 verkündete Siddhartha Lal, CEO von Royal Enfield:

„Die Interceptor INT 650 bringt das Vermächtnis von Royal Enfield in das 21. Jahrhundert. Während es das Design und den Old-School-Charakter beibehält, hat es dennoch den Unterbau einer modernen Maschine. Sie kombiniert Agilität, verwertbare Kraft, exzellente Ergonomie und Stil in einer nicht einschüchternden Art. Wie auch immer, die Interceptor INT 650 ist mehr als die Summe ihrer Teile; es macht großen Spaß, sie zu fahren und zaubert dir bei jeder einzelnen Fahrt ein Lächeln ins Gesicht.“

Die „Twin“-Motorräder werden vom ersten modernen Reihenzweizylinder von Royal Enfield angetrieben. Diese neue Plattform verfügt über eine obenliegende Nockenwelle, 8 Ventile, Luft-/Ölkühlung, 648 cm³ Hubraum, ein Drehmoment von 52 Nm und 48 PS/35 kW, womit sie auch für A2-Stufenführerscheinbesitzer geeignet ist.

Der Motor soll auch im unteren und mittleren Bereich satte Performance und Drehmoment bieten. Ebenfalls neu ist das 6-Gang-Getriebe: dieses wird von einer „Slip/Assist“-Kupplung ergänzt, die das Fahren bei dichtem Verkehr erleichtert und Hoppeln beim Herunterschalten vermeidet.

Das Chassis wurde von Anfang an vom neuen Royal Enfield UK Technology Centre und Harris Performance entwickelt. Es wurde für Agilität in der Stadt als auch der Landstraße entwickelt und optimiert, erlaubt es aber, das klassische Design beizubehalten.

Zusätzlich zur Interceptor INT 650 zeigt Royal Enfield die ebenfalls neue Continental GT 650. Dieses Motorrad behält ihren zentralen Café Racer-Charakter, trägt gleichzeitig neue Technologie und bringt Designverbesserungen. Sie teilt sich Motor und Chassis mit ihrem Zwilling, der Interceptor INT 650, hat aber eine andere Ergonomie und einen entsprechend anderen Stil.

Das Motorrad sorgt für eine gespannte, nach vorne gerichtete Haltung, die ihr einen sportlichen Look und eine dynamische Form gibt. Die Ergonomie der Continental GT 650 bietet einen leicht zu erreichenden Lenker für eine optimale Mischung aus Lenkgefühl und Komfort. Wie die Interceptor INT 650 verfügt auch die Continental GT 650 vorne und hinten über Scheibenbremsen und ABS. Der nach oben gerichtete Auspuff und die nach hinten gesetzten Fußrasten sorgen für einen Sitzwinkel, der einfach ein Café Racer Muss ist.

Der Einzelsitz, der ausgeformte Tank und die sogenannte „Clip-On“-Lenkerform komplettieren den authentischen Look. Der Fahrer fühlt sich eins mit seiner Maschine, egal ob in der Stadt oder sportlich auf Landstraßen.

Rudratej „Rudy“ Singh, Präsident von Royal Enfield:

„Die GT ist ein legendäres Motorrad im Portfolio von Royal Enfield. Seit ihrer Präsentation 2013 hat die Continental GT geholfen, die Position der Marke in entwickelten Motorradmärkten auf aller Welt zu stärken. In ihrer neuen Ausformung, der Continental GT 650, ist sie der absolute Café Racer, der von anspruchsvollen Fahrern rund um die Welt geliebt werden wird.

Über die Bedeutung der neuen Zweizylinder-Motorräder in Royal Enfields globalem Eroberungsfeldzug sagt Siddharta:

„Royal Enfield möchte das Segment von 250 bis 750 cm³ global anführen und weiter ausbauen. Die Royal Enfield Interceptor INT 650 und Continental GT 650 werden dem Wachstum dieses Segments helfen. Für unsere große Kundengruppe in Indien werden die neuen 650 cm³-Zweizylinder einen großen Aufstieg darstellen und wir glauben, dass sie auch in anderen Wachstumsmärkten in Südostasien und Lateinamerika Kunden dazu bringen wird, ins mittelgewichtige Segment aufzusteigen. Zusätzlich bieten die 650er-Twins eine sehr ansprechende Option für Kunden in gesättigten Märkten wie Europa, Australien und Nordamerika. Für uns markiert sie ein neues Kapitel bei Royal Enfield.“