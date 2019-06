BMW präsentiert „Concept R18“

Das BMW Motorrad Concept R18 zeigt, wie die Fortschreibung eines 60er-Jahre-Boxers heute als puristisches Custom Bike aussehen könnte und vereint alle klassischen BMW Motorrad Design-Ikonen in sich. Es ist eine Rückbesinnung auf den Kern der Marke, versehen mit einem modernem Twist: Das BMW Motorrad Concept R18 überträgt die Essenz großer BMW Motorrad Klassiker in die heutige Zeit – und verbindet damit historischen Motorradbau mit moderner Custom-Attitüde.

Boxer extra dick – Die BMW R18

Das BMW Motorrad Concept R18 ist die Essenz eines Motorrads, eine Art Urform sozusagen. In bester Custom-Manier zelebriert es die Kunst des Weglassens und legt umso höheres Augenmerk auf das, was noch zu sehen ist.

„Die größte Herausforderung im Motorradbau ist, ohne Abdeckungen alles sichtbar zu machen. Jedes Teil hat eine funktionale Aufgabe. Diese absolut ehrliche Herangehensweise trauen sich nicht viele.“ Bart Janssen Groesbeek, Designer des Concept Bikes

Das BMW Motorrad Concept R18 ist auf den ersten Blick als echte BMW zu erkennen: Boxermotor, Schleifenrahmen, freiliegende Kardanwelle und der tropfenförmige Tank mit schwarzer Lackierung und handgezogenen weißen Kontrastlinien interpretiert die typischen Designikonen früherer BMW Motorrad Klassiker selbstbewusst und mit geradliniger Modernität.

Die ausbalancierten Proportionen erinnern an Klassiker wie die BMW R5 und vermitteln bereits aus Entfernung die zeitlose Schönheit der konsequenten Reduktion auf das Wesentliche. Rahmen und Tank zeichnen gemeinsam eine durchgehende Linie vom Lenkkopf bis zum eingefassten Hinterachsgehäuse und verleihen der Seitenansicht eine fließende, elegant anmutende Note.

Die großen Speichenräder (vorn 21 Zoll, hinten 18 Zoll) sorgen für eine souveräne Proportion und formen eine perfekte Balance zum dominanten Antrieb. Ein anderer historischer Bezug sind die Reifen: damals wie heute sind Metzeler Reifen verbaut.

Neuentwickelter Zweizylinder Boxer-Motor mit 1800 cm³

Das Herzstück des BMW Motorrad Concept R18 bildet ein neuentwickelter, großer Zweizylinder Boxer-Motor mit 1800 cm³. Sein Erscheinungsbild erinnert bewusst an die Boxermotoren die bei BMW Motorrad bis Ende der 1960er Jahre gebaut wurden – nur eben mit deutlich größerem Hubraum und moderner Luft-Öl-Kühlung.

Der große Prototypen-Boxer ist bis ins Detail gestaltet:

Motorblock und Getriebe aus glasperlengestrahltem Aluminium bieten den handpolierten Aluminiumteilen wie der Riemenabdeckung und den Ventildeckeln eine ideale Bühne. Die Motorplakette trägt den Namen des Concept Bikes und setzt einen hochwertigen Akzent. Daneben schafft ein Solex Doppel-Vergaser – ähnlich dem in einem BMW 2002 – konstruktionstechnisch die Verbindung zur Historie der Marke und macht das authentische Erscheinungsbild komplett.

Ein optisches Highlight ist die freiliegende verchromte Kardanwelle, die das Hinterrad mit dem Antrieb verbindet. Auch sonst finden sich keine Abdeckungen am Motorrad; die Technik ist bewusst sichtbar gemacht und in Szene gesetzt. Ebenso ist die Elektronik des Concept Bikes lediglich auf Starter und Licht reduziert und unterstreicht das puristische Konzept.

Das BMW Motorrad Concept R18 ist die dritte, jetzt hauseigene Interpretation des großvolumigen Boxer-Motors von BMW Motorrad. Die weißen, handgezogenen Linien auf Gabel und Tank interpretieren in Kombination mit der Grundfarbe Schwarz das klassische BMW Farbschema. Ein dezenter gelbgoldener Lackeffekt verleiht der hellen Doppel-Linierung eine exklusive Note und auch die schwarze Effekt-Lackierung auf Tank und Gabelholmen erhält in bester Custom-Manier durch große metallische Partikel in verschiedenen Lackschichten eine besondere Tiefe, wenn die Sonnenstrahlen auf diese Partien treffen.

Der geprägte Einzelsitz aus Leder orientiert sich optisch an den Klassikern der 50er-Jahre. Neu interpretiert und etwas komfortabler fügt er sich mit der hochwertigen Prägung perfekt in das ebenso puristische wie hochwertige Gesamtbild ein. Unterhalb des Sitzes sitzt integriert das Cantilever-Federbein. Auch die Grafik der Scheinwerfergestaltung erinnert an die 1950er Jahre. Die klassische U-Form auf den damaligen Deckgläsern wird hier in Form von LED-Lichtelementen interpretiert.

Quelle & Fotos: Hersteller / BMW