REMUS Auspuff „Okami“ für Honda CRF 1000L Africa Twin

Kurzmeldung: Ab sofort ist der REMUS Okami Auspuff für die Honda CRF 1000L Africa Twin Modell 2016 erhältlich. Der Sportauspuff ist lieferbar in Edelstahl, Carbon, Titan oder Edelstahl „black“. Highlight ist seine hexagonale Form als Slip On, dazu gibt es einen entfernbaren Einsatz (DB-Killer). Das Gewicht des REMUS Okami liegt bei 2,8 kg in der Titan/Carbon Ausführung oder 3,1 kg für die Variante aus Edelstahl. Die Preise liegen je nach Version zwischen 375 Euro bis 475 Euro.

Mit seiner schlanken Form fügt sich der REMUS Okami damit sehr gut in das Bild der neuen Africa Twin ein und verleiht Ihr einen dumpfen, kraftvoll angenehmen Sound. Der Sozius- und Kofferbetrieb bleibt ohne Einschränkungen.

Leistungsdiagramm: Download PDF REMUS Okami Honda CRF 1000L Africa Twin

Quelle: REMUS