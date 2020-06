Produktion der BRIXTON Crossfire 500 beginnt

Der erste Prototyp eines Modells der Halbliterklasse wurde 2018 bei der internationalen Motorradmesse EICMA in Mailand präsentiert. Besonders aufsehenerregend war der „X-Tank“, der die Visual Product Language (VPL) von BRIXTON MOTORCYCLES verkörpert. Zukünftig werden alle Fahrzeuge mit der neuen, auf das X fokussierten Designlinie den Namen „Crossfire“ erhalten.

BRIXTON Crossfire 500 – Die mit dem X im Tank

Die „Crossfires“ stellen dann eine eigenständige Designlinie innerhalb des BRIXTON-Modellprogramms dar und auch der Name folgt einer eigenen Strategie. Crossfire streicht das „Cross“ – das X – im Tank und im gesamten Design hervor, das „Fire“ im Namen steht für die Leidenschaft, für die Vision und das Feuer in unseren Herzen.

Entwickelt wurde die neue Crossfire Designlinie vom Designteam der KSR Group, das seit 2 Jahren im eigenen KSR-Designstudio im Wirtschaftspark Krems-Gedersdorf, Österreich, kreativ tätig ist. Modernste Soft- und Hardware, darunter auch ein Clay-Studio mit hydraulischer 360°-Drehbühne, in dem Tonmodelle zukünftiger Modelle hergestellt und für die Verfeinerung von allen Seiten betrachtet werden können. Auch ein 3D-Printer zur schnellen Herstellung von Prototypen einzelner Designelemente kommt dort zum Einsatz.

Herzstück der Crossfire 500 ist ein komplett neuer, in zweijähriger Arbeit entwickelter Zweizylinder-Reihenmotor mit 486 cm³ Hubraum. Insgesamt 80.000 Entwicklungsstunden flossen in den Motor, der mit 35 kW Leistung genau das gesetzlich erlaubte Leistungsspektrum des A2-Segments ausnutzt und somit von A2-Neulingen ab 18 Jahren gefahren werden darf.

In den letzten Monaten mussten die Vorserienfahrzeuge noch einmal bei über 40.000 Kilometern auf den Prüfstand und ebenso über 40.000 Testkilometern auf der Straße und auf Testgeländen ihre Standfestigkeit beweisen. Bei diesen Testabläufen entspricht die Belastung durch einen Testkilometer einem Vielfachen der Belastung eines Alltagskilometers.

Bei den zugekauften Komponenten hat man sich für globale Top-Zulieferer entschieden. Die Reifen werden von Pirelli (Italien) beigesteuert, aus Japan kommen die verstellbaren KYB-Stoßdämpfer und hinter der Elektronik des ABS-Bremssystems steht die deutsche Ingenieurskunst von Bosch. Das Bremssystem wird vom spanischen Hersteller J.Juan eingesetzt.

Crossfire 500 X – Für den urbanen Kämpfer

Der Crossfire 500 zur Seite gestellt wurde gleich von Produktionsbeginn an die Crossfire 500 X, die mit gröberen Reifen, breiterem Lenker, anderem Sitz und einem in der Verlängerung des Sitzes montierten Kennzeichenhalterung einen etwas rustikaleren Look bekommen hat.

Die Produktion der Crossfire 500 und der Crossfire 500 X, deren Start aufgrund der Covid 19-Pandemie etwas verschoben werden musste, ist nun angelaufen, sodass die ersten Modelle im August 2020 bei den Brixton-Händlern in Europa erwartet werden.

Und dies zu einem attraktiven Preis von:

Deutschland: Euro 5.848 (Crossfire 500) bzw. Euro 6.141 (Crossfire 500X)

Österreich: Euro 6.499 bzw. Euro 6.849

Schweiz: CHF 6.990 bzw. CHF 7.390

Michael und Christian Kirschenhofer, Eigentümer und Geschäftsführer der KSR Group:

„Der Launch der Crossfire 500 ist ein ganz wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Marke Brixton Motorcycles. Und wir sind sehr zuversichtlich, mit diesem Modell nicht nur den Zeitgeist, sondern vor allem auch den Geschmack unserer Zielgruppe, gut zu treffen. Alles begann mit der Präsentation des ersten Brixton 125 Motorrads auf der EICMA 2016. Ab da ging es Schlag auf Schlag! Anders und unkonventionell zu sein war und ist die Devise bei Brixton Motorcycles – immer im Einklang mit unserem Mantra „Any directions, as long it is your own. Dieser Ansatz ist weiterhin sehr inspirierend für uns, vor allem wenn man sieht, wie sich das Team und unsere große Community mit unserer Marke identifizieren!“

Crossfire 125 XS bereits ab Juli 2020

Bereits etwas früher, nämlich schon im Juli 2020, kommt ein weiteres Modell der „Crossfire“-Designlinie nämlich das Mini-Bike „Crossfire 125 XS“. Dieses Bike der A1-Klasse (ab 16 Jahren) greift die Grundidee der japanischen Mini-Bikes der 1970er-Jahre auf und übersetzt diese mit moderner BRIXTON X-Designlinie und zeitgenössischer Technik in die Neuzeit.

Für den Frühling 2021 wird die Markteinführung der „normal großen“ Crossfire 125 avisiert, die das erste A1-Bike von BRIXTON mit wassergekühltem Motor sein wird.

Eine weitere bereits für Juli erwartete Neuheit ist die Felsberg 125 XC. Das gegenüber dem Standardmodell größere Vorderrad, der höher angesetzte Frontbügel und der serienmäßige Unterbodenschutz verstärken den Offroad-Look der rustikalen Felsberg, die europaweit zu den beliebtesten BRIXTON-Modellen zählt.

„Für Einzelgänger“ tituliert BRIXTON MOTORCYCLES die dritte 125er-Neuheit im Juli 2020. Die „Rayburn 125“ ist ganz im Bobber-Stil gehalten. Mit gefedertem Einzelsitz, einer Werkzeugtasche aus Leder, zurückhaltender dunkelblauer Zweifarb-Lackierung, aber natürlich mit der gewohnten modernen und zuverlässigen Technik ist sie ein absoluter Hingucker für Individualisten, die ihren eigenen Weg gehen oder besser gesagt fahren möchten.

Quelle & Fotos: BRIXTON / KSR