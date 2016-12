Milwaukee-Eight: Neuer Motor von Harley-Davidson

Mit dem von Grund auf neu entwickelten Milwaukee-Eight stellt Harley-Davidson die inzwischen neunte Big Twin Motorengeneration in der Geschichte des Unternehmens vor. Bei einem Plus an Leistung soll der Milwaukee-Eight Motor den charakteristischen Look, den markanten Sound und die typische Leistungsentfaltung seiner legendären Vorgänger in vollem Umfang bewahren. Der neu konstruierte Motor zeigt sich dazu drehfreudiger sowie elastischer und weist einen angenehmeren Klang auf – bei gleichzeitig weniger Kraftstoffverbrauch.

Mehr Leistung & Komfort: Der Milwaukee-Eight Motor

Scott Miller von Harley-Davidson:

„Bei der Konstruktion des Milwaukee-Eight haben wir uns von Kundenbefragungen auf der ganzen Welt leiten lassen. Viele Fahrer haben sich einen neuen Motor gewünscht, der das Fahrerlebnis in jeder Hinsicht weiter aufwertet. Die gleichen Stimmen verlangten aber auch, dass wir unserer Tradition treu bleiben und sämtliche positiven Eigenschaften beibehalten, die unsere Fans und Kunden mit einem echten Harley-Davidson V-Twin verbinden. Das stellte unsere Ingenieure vor echte Herausforderungen – doch wir haben sie bewältigt. Mit dem Milwaukee-Eight startet Harley-Davidson in eine neue Ära, geprägt von Performance und Innovation.“

Der neue Milwaukee-Eight Motor kommt 2017 in allen Harley-Davidson Touring Modellen und in den Trikes zum Einsatz. Er wird in zwei Hubraumkategorien und in drei Varianten hergestellt. Bei allen Varianten sind die Auslassventile flüssigkeitsgekühlt. Als Medium kommt je nach Version Motoröl oder Kühlflüssigkeit zum Einsatz.

Milwaukee-Eight 107 (107 Kubikzoll, 1.745 cm³, Motoröl als Kühlmedium) für die Modelle Street Glide ® Special, Road Glide Special ® , Road King ® , Road King ® Classic und Freewheeler ® .

(107 Kubikzoll, 1.745 cm³, Motoröl als Kühlmedium) für die Modelle Street Glide Special, Road Glide Special , Road King , Road King Classic und Freewheeler . Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight 107 (107 Kubikzoll, 1.745 cm³, Kühlflüssigkeit als Kühlmedium) mit für die Modelle Ultra Limited, Ultra Limited Low, Road Glide ® Ultra und Tri Glide ® Ultra.

(107 Kubikzoll, 1.745 cm³, Kühlflüssigkeit als Kühlmedium) mit für die Modelle Ultra Limited, Ultra Limited Low, Road Glide Ultra und Tri Glide Ultra. Twin-Cooled Milwaukee-Eight 114 (114 Kubikzoll, 1.868 cm³, Kühlflüssigkeit als Kühlmedium) für die Modelle CVO™ Limited und CVO™ Street Glide®.

Der Milwaukee-Eight Motor setzt je nach Modell bis zu elf Prozent mehr Drehmoment frei als sein jeweiliger Vorgänger. Über den erhöhten Hubraum hinaus weist der Milwaukee-Eight ein höheres Verdichtungsverhältnis sowie Vierventil-Zylinderköpfe mit einem um 50 Prozent höheren Gasdurchsatz auf.

Dank des hydraulischen Ventilspielausgleichs entfällt der Ventilservice. Eine Doppelzündung erhöht die Effizienz der Verbrennung. Die kettengetriebene einzelne Nockenwelle ist leichter, mechanisch weniger aufwändig und erzeugt weniger Reibung und Geräusche als die bislang verwendeten zwei Nockenwellen.

Alex Bozmoski, Leiter des Entwicklungsteams:

„Auch der Milwaukee-Eight ist wieder ein klassischer Harley-Davidson V-Twin mit 45 Grad Zylinderwinkel. Wie von den Kunden gewünscht, weist er auch nach wie vor dessen typische Leistungsentfaltung auf: ein kraftvolles Drehmoment bereits bei niedrigen Drehzahlen und eine breite, flache Leistungskurve im mittleren Drehzahlbereich – ideal zum entspannten Touren.“

Fakten und Highlights des Harley-Davidson Milwaukee-Eight Motors

Bessere Beschleunigung

Das Gewicht des neuen Milwaukee-Eight ist in etwa identisch mit seinem jeweiligen Vorgänger. Entsprechend kommt seine zusätzliche Leistung unmittelbar den Fahrleistungen zugute.

Die Modelle mit Milwaukee-Eight 107 beschleunigen um elf Prozent schneller von 0 auf 100 km/h, was im Direktvergleich zwei bis drei Motorradlängen entspricht. Zugleich weisen sie im höchsten Gang einen um ebenfalls elf Prozent kraftvolleren Durchzug von 100 auf 130 km/h auf, was ein bis zwei Motorradlängen gegenüber dem High Output Twin Cam 103

Der Milwaukee-Eight 114 beschert den damit ausgestatteten CVO Modellen eine um acht Prozent bessere Beschleunigung von 0 auf 100 km/h und einen um zwölf Prozent stärkeren Durchzug von 100 auf 130 km/h als der vorher verwendete Twin Cam 110™.

Weniger Verbrauch

Dank der erhöhten Effizienz von Gasdurchsatz und Verbrennung – nicht zuletzt infolge der neuen Doppelzündung – erreicht der neue Milwaukee-Eight geringere Verbrauchswerte, mit denen auch entsprechend höhere Reichweiten einhergehen.

Abwärme-Management

Der Milwaukee-Eight bietet Fahrer und Beifahrer dank verringerter Wärmeabstrahlung, verbesserter Wärme-Abweisung und eines neu konstruierten Abgassystems ein Plus an thermischem Komfort. Die unterschiedlichen Ausführungen des Milwaukee-Eight setzten dabei auf die optimale Kühlstrategie für die jeweiligen Modelle: Die Zylinderköpfe werden entweder durch Öl oder Kühlflüssigkeit gekühlt. Neue Klopfsensoren für jeden Zylinder gestatten zugleich eine präzisere Regelung des Zündzeitpunkts. Die geänderte Führung des hinteren Krümmers trägt im Verbund mit dem neu positionierten Katalysator dazu bei, den Beifahrer noch effizienter vor Abwärme zu schützen. Zugleich wurde die Leerlaufdrehzahl von rund 1000 U/min auf 850 U/min reduziert.

Schlankere Form

Eine schlankere Primärantriebs-Abdeckung und ein flacherer Luftfilterdeckel verschaffen dem Fahrer im Bereich des Motors ein Plus an Beinfreiheit und sorgen damit zugleich für einen verbesserten Bodenkontakt. Alle Modelle mit dem neuen Milwaukee-Eight sind mit einer hydraulisch unterstützten Slipper-Kupplung ausgestattet, welche die Handkraft am Kupplungshebel um weitere sieben Prozent herabsetzt.

Reduzierte Vibrationen

Der Milwaukee-Eight ist in Gummi gelagert und weist eine Ausgleichswelle auf, die im Leerlauf die Schwingungen erster Ordnung zu 75 Prozent reduziert. Damit vermittelt auch der neue Motor im Stand das klassische Pulsieren eines echten Harley® V-Twins, während Fahrer und Beifahrer bei höheren Drehzahlen zugleich von geschmeidiger Laufkultur profitieren.

Angenehmerer Sound

Leichtere Ventile, eine einzelne Nockenwelle sowie optimierte Motordeckel und Antriebskomponenten tragen beim Milwaukee-Eight dazu bei, das mechanische Geräuschaufkommen des Antriebsstrangs weiter zu verringern. Auch der neue Ansaugtrakt und der Luftfilter zeichnen sich bei hohem Luftdurchsatz durch ein noch weiter reduziertes Ansauggeräuschniveau aus. Im Ergebnis läuft der neue Motor mechanisch noch leiser, so dass der typische Auspuffsound eines echten Harley-Davidson Big Twins besser denn je zur Geltung kommt.

Optimiertes Ladesystem

Das elektrische Ladesystem des Milwaukee-Eight ist angesichts der weiter steigenden Anforderungen moderner Tourenfahrer auf eine um nochmals 50 Prozent erhöhte Leerlauf-Leistung ausgelegt. Damit sind die neuen Harley-Davidson Touring Modelle für die Versorgung von zusätzlichen Beleuchtungseinrichtungen, leistungsstarken Audiosystemen sowie von beheizbarem Zubehör und weiteren elektrischen Ausstattungen jeglicher Art bestens gerüstet.

Neues Motoren-Design

Das schlanke, moderne Design des Milwaukee-Eight steht ganz im Geiste traditioneller Big Twins von Harley-Davidson.

Brad Richards, Harley-Davidson Director of Styling:

„Der neue Motor zeichnet sich durch seine kraftvolle Ausstrahlung aus. Ich vergleiche ihn gern mit dem Rücken eines durchtrainierten Schwimmers mit schmaler Taille, aber breiten, kräftigen Schultern. Die Kipphebelabdeckungen spannen sich geradezu muskulös über die Zylinderköpfe. Erstmals seit dem klassischen Knucklehead stellt das Design der Kipphebel-Abdeckungen wieder einen Bezug zu den mechanischen Vorgängen her, die sich darunter abspielen. Zugleich fallen sie groß und massiv aus. Vom Fahrersitz sieht man daher beim Blick nach unten einfach mehr von diesem attraktiv gestalteten Motor.“

Technische Daten

Milwaukee Eight 107 Milwaukee Eight 114 Motorkonzept 45 Grad V2 45 Grad V2 Hubraum 1745 cm3 1868 cm3 Bohrung x Hub 100,0 x 111,1 mm 102,0 x 114,3 mm Ventile pro Zylinder vier vier Ventilspielausgleich hydraulisch hydraulisch Auslassventile flüssigkeitsgekühlt mit Motoröl oder Kühlflüssigkeit* mit Kühlflüssigkeit Ventilsteuerung ohv, eine Nockenwelle ohv, eine Nockenwelle Max. Leistung* kW (PS)/U/min 67 (91)/5450 75 (102)/5250 Max. Drehmoment* U/min 153/3250 166/3250

* je nach Version

Quelle & Fotos: Harley-Davidson