Honda CB125R 2018: Konzentration auf das Wesentliche

Von Hondas neuer Neo Sports Café Philosophie profitiert auch die beliebte Klasse der 125er. Nennen wir Sie bewusst nicht „Einsteiger“, denn mit der Honda CB125R tritt ein selbstbewussst gestyltes Motorrad an, dass sicherlich nicht wie ein Kassenmodell aussieht. Die kleine Schwester der neuen CB1000R weiß zu gefallen.

Minimalistisch lustvolle Mobilität: Die neue Honda CB125R

Eine schwere 125er zu fertigen ist nicht kompliziert, das Gewicht im Auge zu behalten und mit dem anderen Auge die Kosten dagegen schon eher. Die Honda CB125R wirkt erwachsen, bringt aber dennoch nur 125,8 kg (vollgetankt) auf die Waage. Das wissen Fahranfänger ebenso zu schätzen, wie Routiniers mit Vorliebe für unkomplizierten Fahrspaß. Der flüssigkeitsgekühlte Einzylindermotor überzeugt mit Laufruhe und Drehfreude und beschleunigt bereits im unteren bis mittleren Drehzahlbereich kräftig.

Nicht einmal den Rahmen versteckt Honda bei der CB125R. So werden Stahlrohre und Formteile kombiniert, um ein sicheres Fahrverhalten zu ermöglichen, ohne dabei das Fahrgefühl zu übersehen. An der Front führt eine stabile 41 mm-Upside-Down-Gabel das Vorderrad, am Heck gibt es einen verstellbaren Monoshock-Stoßdämpfer. Ordentlich dimensioniert präsentiert sich die Bremse vorn mit einem 4-Kolben-Radial-Bremssattel sowie IMU-basiertem ABS. Ab Werk rollt die neue CB125R auf Dunlop-Radialbereifung (110/70R-17 vorn und 150/60R-17 hinten). Auf Seiten der Ausstattung gibt es einen konifizierten Aluminiumlenker, LCD-Display im Cockpit und LED-Lichttechnik.

Den flüssigkeitsgekühlten Einzylindermotor der Honda CB125R kennen wir bereits aus der sportlichen CBR125R. Der Hubraum des SOHC-2-Ventiler beträgt 124,7 cm3, die Spitzenleistung 13,3 PS / 9,8 kW bei 10.000 U/min-1 und das maximale Drehmoment 10,4 Nm bei 8000 U/min-1. Bohrung und Hub betragen 58 x 47,2 mm, das Verdichtungsverhältnis 11:1. Geschalten wird per 6-Gang-Getriebe, beschleunigt auf 50 km/h in 11,4 Sekunden.

Die CB125R ist ab Februar 2018 in vier Farben erhältlich: Black, Matt Axis Gray Metallic, Pearl Metalloid White und Candy Chromosphere Red.

Motor Typ Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Einzylinder, SOHC, 2 Ventile Hubraum 125 cm3 Bohrung x Hub 58 mm x 47,2 mm Verdichtung 11,0:1 Max. Leistung 13,3 PS (9,8 kW) bei 10.000/min Max. Drehmoment 10 Nm bei 8.000/min Ölmenge 1,3 Liter Kraftstoffsystem Gemischaufbereitung PGM-FI Kraftstoffeinspritzung Tankinhalt 10,1 Liter Verbrauch 48,4 km/Liter (WMTC-Messzyklus) Elektrik Starter E-Starter Batterie YTZ6V 12V-5AH MF Lichtmaschine 250W / 5.000min Kraftübertragung Kupplung Mehrscheibenkupplung im Ölbad Getriebe 6-Gang Endantrieb O-Ring-Kette Rahmen Typ Inner Pivot Diamond Rahmen, Stahl Fahrwerk Abmessungen (LxBxH) 2.015 mm x 820 mm x 1.055 mm Radstand 1.345 mm Lenkkopfwinkel / Nachlauf 24,2 º / 90,2 mm Sitzhöhe 816 mm Bodenfreiheit 140 mm Gewicht vollgetankt 126 kg Wendekreis 2,3 m Radaufhängung Vorne 41 mm Telegabel Hinten Mono-Federbein Räder Felge vorne 17M/C x MT3.00 Felge hinten 17M/C x MT4.00 Reifen vorne 110/70R17M/C 54H Reifen hinten 150/60R17M/C 66H Bremsen ABS Bauart 2 Kanal, IMU-basiert Vorne 296 mm Scheibenbremse, schwimmend gelagert, Nissin 4-Kolben-Bremszange, radial verschraubt Hinten 220 mm Scheibenbremse, Einkolben-Bremszange Instrumente & Elektrik Instrumente LCD Display Scheinwerfer LED, 13W (Fernlicht), 8,8W (Abblendlicht) Rücklicht LED, 2,5W (Stop), 0,4W (Rücklicht)

Honda CB125R 2018 Galerie

Quelle & Fotos: Honda