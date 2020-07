„GP White“-Lackierung für die Ducati Multistrada 950 S

Ducati erweitert die Farbpalette der Multistrada 950 S für das Modelljahr 2021 um die „GP White“-Lackierung. Inspiriert von den Ducati MotoGP-Grafiken, basiert GP-White auf einem Farbschema, bei dem sich die Farben Weiß und Grau abwechseln. Akzente setzen einige rote Details wie der Rahmen, Tankverkleidung und ganz dezent die Leichtmetallfelgen.

Ducati Multistrada 950 S mit MotoGP Farbschema

Die Ducati Multistrada 950 ist das ideale Motorrad um jeden Tag die Faszination des Reisens zu erleben, bekannte Straßen wieder zu entdecken oder sich in neue Gebiete zu wagen. Das geringe Gewicht, das 19-Zoll-Vorderrad und die reduzierte Sitzhöhe (840 mm) sorgen für Agilität und Fahrkomfort, während die Ausstattung ein Maximum an Sicherheit und Komfort unter allen Bedingungen garantieren soll. Ob zu zweit und mit Gepäck auf langen Reisen, als auch für den täglichen Swing über die Landstraßen.

Bei der Einführung der neuen Lackierung war die Multistrada 950 S „GP White“ der Protagonist einer wahrhaft „außergewöhnlichen Reise“ inmitten der unverwechselbaren Landschaften der Emilia-Romagna, die allgemein auch als Motor Valley bekannt ist. Unter dem Motto „Every road a new world“ ist dieses Gebiet der ideale Ort für die Multistrada, um die Schönheit und Einzigartigkeit dieser italienischen Region zu genießen.

Die Multistrada 950 in ihrer S-Version bietet innovative Technologie im Dienste der Sicherheit und des Fahrvergnügens:

Elektronisches Fahrwerk mit Ducati Skyhook Suspension Evo (DSS) System

Ducati Quick Shift up & down (DQS)

Voll-LED-Scheinwerfer mit Ducati Cornering Lights (DCL)

5 Zoll TFT-Farbdisplay

Hands Free System

Cruise Control und hinterleuchtete Bedienelemente am Lenker

Bosch ABS Cornering, das die aktive Sicherheit des Fahrzeugs erhöht

Ab dem kommenden Modelljahr 2021, wird die gesamte Baureihe der Multistrada 950, angetrieben vom Testastretta 11°-Motor (937 cm³ und 113 PS), die Euro 5-Norm in allen betroffenen Ländern erfüllen.

Für alle Modelle der Multistrada-Familie bietet Ducati die exklusive „Multistrada 4Ever“ Garantie an, die für 4 Jahre bei unbegrenzter Kilometerzahl gilt. Die Garantie stützt sich auf den gesamten Service aller Händler des in Bologna ansässigen Unternehmens. Es handelt sich hierbei um ein fachkundiges und ständig geschultes Team, das jedes Ducati Motorrad mit der gleichen Sorgfalt behandelt, mit der es in Borgo Panigale entworfen und montiert wurde.

Die Multistrada 950 S in „GP White“, wird sowohl in der Version mit Leichtmetallfelgen als auch mit Speichenrädern ab Juli bei allen offiziellen Ducati Partnern erhältlich sein. Preise nannte Ducati keine.

Quelle & Fotos: Ducati