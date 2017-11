Brixton präsentiert BX 125 Haycroft und BX 250

Vor 2 Jahren wurde auf der EICMA überraschend die neue Motorradmarke Brixton präsentiert. Nun folgt die sportliche BX 125 Haycroft, ein sogenanntes Half Fairing-Modell, also mit aerodynamisch verkleideter Front im klassischen Stil. Ebenfalls neu ist eine Version mit 250 cm³ Hubraum.

Amazon Shopping Tipps Werbung

Neue Klassiker: Brixton BX 125 und BX 250

Anfang 2017 folgte der Marktstart des ersten Modells, der BX 125. Klassisches Design, moderne Ausstattung, gute Verarbeitungsqualität und Motoren aus japanischer Entwicklung führten zu einem Markterfolg: In vielen Ländern Europas hat die BX 125 in der 125 cm³-Klasse zahlreiche Käufer gewinnen können. Produktionsseitig wurde bereits in ein neues, topmodernes Werk investiert, um die weltweite Nachfrage befriedigen zu können.

Jetzt wird die BX 125-Familie, zu der bislang die klassische BX 125, der Café Racer BX 125 R und die BX 125 X mit Stollenbereifung zählen, um die sportliche BX 125 Haycroft erweitert. Die Sportlichkeit wird mit verlegten Fußrasten und verstellbaren Dämpfern unterstrichen. Das nach einer Straße im Londoner Stadtteil Brixton benannte Sondermodell ist auf 444 Stück limitiert. Für kommendes Jahr wird es die BX 125 optional auch mit ABS geben.

Bei der BX 250 handelt es sich nicht bloß um eine BX 125 mit größerem Motor, sondern um ein komplett neu gezeichnetes Modell, das mit KOSO LED-Blinkern im Lenker, LED-Scheinwerfer im Brixton-Design, LED-Rücklicht und seitlich montiertem Kennzeichenhalter eigenständigen Stil beweist. BX 250-Besitzer können ihre Maschine leicht auf ihren persönlichen Geschmack abstimmen, zum Beispiel mit individuell gestaltbaren Inserts aus Holz im Tank.

Der 250 cm³-Zweizylinder-Einspritzmotor stammt aus japanischer Fertigung, die hinteren Stoßdämpfer sind justierbar, vorn sorgt eine Upside-Down-Federgabel für die Radführung. Die neue Brixton BX 250 wird ausschließlich mit ABS angeboten.

Quelle & Fotos: Brixton/KSR